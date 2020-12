19 juegos de mesa recomendados por los editores de Xataka

Si te gustan los juegos de mesa, has de saber que el Black Friday no solo es un gran momento para comprar tecnología al mejor precio (técnicamente ya no es Black Friday, pero como el lunes es Cyber Monday, muchas ofertas se mantienen), sino también para hacerte con tus títulos favoritos pagando menos. O incluso encontrar uno para regalar en Navidad. Sea como sea, en este artículo te damos unas cuantas ideas en forma de nuestros juegos de mesa favoritos.