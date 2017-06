16.033, el número de la vergüenza

"Los seis países que acogen a más de la mitad de los refugiados del mundo no tienen siquiera un 2% del PIB mundial. ¿De verdad no hay capacidad? Lo que no hay es voluntad política ni compromiso humanitario”, afirma el vicepresidente de la Coordinadora de ONGD. No se trata de generosidad, ni siquiera de solidaridad; es justicia. España debe responder a la legalidad internacional. El Gobierno debe cumplir de una vez el compromiso que asumió con la Unión Europea. El tiempo se agota y no vemos voluntad ninguna para acoger a las 16.033 personas..