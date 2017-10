140+ herramientas online para diseñadores

¿Interesado en el diseño? ¡Genial! Es una carrera desafiante, y no son pocos los que han decidido seguir ese camino, pero la recompensa puede ser muy grande. Una de las preguntas más comunes (por no decir «la» más común) es «por dónde comienzo». Digamos que no es mala idea familiarizarse con las herramientas disponibles en línea, y este excelente repositorio que contiene más de 140 entradas te permitirá ahorrar cientos de búsquedas en el proceso. La Web está repleta de recursos orientados a diseñadores, sean profesionales o no.