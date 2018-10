14 años después de su final, Friends genera 1.000 millones de dólares a Warner y 20 millones a cada protagonista al año

Casi un cuarto de siglo después de su estreno (septiembre del 94, que parece una canción de Celtas Cortos), ‘Friends’ sigue siendo una máquina de amasar millones perfectamente engrasada: sus ventas a plataformas de streaming o físicos y su redifusión genera más de 1000 millones de dólares a Warner y aproximadamente 20 millones de dólares a cada miembro del reparto principal. Al año. Sí, has leído bien. Al año. Por eso que no te extrañe demasiado que nombres como David Schwimmer, Lisa Kudrow o Matthew Perry no aparezcan en más series ...