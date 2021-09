12 partes del cuerpo que no sabías que se llaman así

A todos nos ha pasado alguna vez que cuando has querido explicar donde te has dado un golpe no sabes exactamente cómo se llama esa parte del cuerpo. Me refiero a que no todo el mundo sabe cómo se llama la parte trasera de la rodilla, por donde doblamos la pierna. Ni tampoco sabes cómo se llama la zona del entrecejo (sí, tiene un nombre específico) o puede que hayas escuchado alguna vez hablar del «manubrio» pero no sabes con seguridad de qué se trata, ni mucho menos que es una zona del cuerpo.