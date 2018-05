11 años trabajando 8 horas a la semana por 250 €/mes: así son Salud Responde y el 016

“A ver, mi caso es muy sencillo. Llevo 11 años trabajando ocho horas semanales, unas dos horas al día, por 250 euros al mes. Desde el principio me dijeron que podría aspirar a un contrato más largo, pero no fue verdad. Ni estabilidad ni ampliación de contratos. Siguen tirando de la bolsa de trabajo y contratando a personal por horas en lugar de darnos estabilidad y alargarnos las jornadas. Trabajamos con contratos temporales, precarios, no paran de recortarnos derechos y no pasa nada. Al revés”