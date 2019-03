100 breves pero importantes razones sobre las "100 razones para votar a Ciudadanos"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Aquí analizo las cien razones defendidas para votar a Ciudadanos en las próximas elecciones, basadas en la realidad material y no en retórica vacía característica de este partido. Me gustaría aportar citas, cifras y profundizar en alguna de ellas pero carezco de tiempo suficiente.

1. (Para pasar página después de casi 40 años de bipartidismo PP-PSOE) Pasar página supone proponer políticas distintas y modelos de convivencia y funcionamiento distintos. Representar al IBEX 35[1-3] e implementar la voluntad de la CEOE[4] no lo es, tan sólo supone ahondar en los errores de privatizaciones , liberalizaciones y aumento de desigualdad del pasado.

2. (Para tener una misma política en toda España, respetando su riqueza cultural). Defender una sola politica en toda Espanha, lleva indefectiblemente a ignorar su riqueza cultural y promover la homogeneidad a la francesa. Como siempre Cs quiere estar en misa y repicando.

3. (Porque antes de coger sillones, cuando podrían haberlo hecho, han respetado lo votado por el pueblo) Literalmente han intentado coger sillones cada vez que han podido, ya fuese con el intento de investidura del P(so)E [5], con el P(so)E en Andalucia[6], con Boks y PP en Andalucía[7], afirmar lo contrario es tratar al ciudadano por estúpido. Es tremendamente hipócrita querer vender que están en política como Maria Teresa de Calcuta y no para alcanzar el poder (como todo hijo de vecino), pues éste es el que puede permitir aplicar ciertas políticas. El pueblo a Cs no le importa nada, no representa los intereses de éste, no se puede representar a la CEOE y al pueblo simultaneamente, por qué entonces iba a preocuparle lo que vote o no el pueblo?

4. (Porque defiende y fomenta la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial) Salvo cuando apoyaba un gobierno del PP que no lo hacía, sin atacarle y senhalarle por ello.

5. (Porque es el partido mayoritario en Cataluña, comunidad dividida entre independentistas y constitucionalistas) La división entre constitucionalistas e independentistas es arbitraria. La constitución le importa bien poco a los partidos que se autoproclaman "constitucionalistas" para darse una pátina de respetabilidad. Donde estaban éstos cuando el supremo dió marcha atrás a la sentencia de la cláusula suelo? Donde están para garantizar la aplicación del artículo 128 de la Constitución [8]? En cuanto al carácter mayoritario me imagino que se refiere a todos los municipios donde gobiernan [9]...O quizás al tremendo apoyo mediático q obtuvieron para suponer una alternativa? Porque seguro que a los resultados de las generales no se refiere[10]. A las autonómicas de 2015 quizás[11]? O a las impuestas desde Madrid con candidatos encarcelados[12]? En las que por cierto TAMPOCO son mayoritarios(que sean la fuerza mas votada no hace que sean mayoría, y parece mentira tener que explicar esto a estas alturas)

6. (Porque en gran parte gracias a Ciudadanos terminó la etapa estéril del PSOE en Andalucía) Terminar entendido como apoyar su gobierno y sostener al P(so)E[6] para que continuase con mamandurrias varias. Y eso q no querían tocar poder (3) que llegan a querer y apága y vámonos.

7. (Porque es un partido que defiende la libertad del individuo, antes de que el estado decida por el ciudadano en cualquier ámbito de la vida, promoviendo la responsabilidad personal) No , Cs lo que defiende es el statu quo y los intereses de grandes empresas , grandes propietarios y grandes capitales. Por ende en vez de considerar el carácter social de muchos de los problemas a los que se ha de enfrentar el estado espanhol simplifica responsabilizando al individuo e intentando convencer a éste de su culpa. Un clásico del neoliberalismo.

8. (Porque sus políticas se basan en la unión, igualdad y solidaridad entre todos los españoles) Es una bonita forma de vender la homogenización y de dar lustre a la vieja intentona de convencernos sobre la uniformidad de un estado que no es tal. Como política ficción suena fantástico, lástima que esa "unión" sólo se manifieste en intentar ahondar continuamente en los conflictos nacionales internos. "Oh, donde puedo ir a dar un discurso, quizás en Alsasua?[13]". Es cuánto menos hipócrita que un partido que se ha hinchado a base de una política de confrontación tenga la valentía de encima vender q sus políticas se basan en la igualdad y la solidaridad entres espanholes.

9. (Porque eliminará las duplicidades administrativas). Otro paso mas del proyecto homogenizador, no olvidemos que nos intentan vender (2) junto a esto. Porque Cs hace la quiniela y rellena 1 x 2 , pa asegurar.

10. (Porque es un partido que tiene entre sus simpatizantes desde Javier Nart hasta Antonio Escohotado, pasando por Luis Garicano, personas de máxima excelencia en sus respectivas profesiones) Todos los partidos están apoyados por ciertas personalidades, éste está apoyado por banqueros y empresarios, me pregunto que intereses representará? Los de éstos o los de la mayoría de los ciudadanos? Buscad declaraciones de Nart, veréis que son motivo de arrepentimiento y no de orgullo[14,16].

11. (Porque entre sus candidatos hay muchos profesionales que provienen de la sociedad civil) Y muchos mas que provienen de P(so)E, PP, Coca Cola*[15], la política francesa, falange,....Les falta un narco gallego para tener a toda la "sociedad civil" decente en sus filas, os recomiendo a Oubinha.

*Recordemos que el impresentable de Marcos de Quinto está detrás del vergonzoso ERE de CocaCola en Fuenlabrada, contra el que las espartanas han luchado durante anhos hasta la victoria.

12. (Porque es el único partido que crece en todas las elecciones en las que se presenta) Después de encontrarse en la irrelevancia durante anhos, era fácil q esto fuera así. Sobre todo habida cuenta del apoyo público manifestado por los intereses economicos (recordamos al presidente del banco Sabadell?), o la sobrerrepresentación en las encuestas[17] (con el escandaloso resultado de las generales de 2016, donde a pesar de hincharles como un globo aerostático no se comieron un rosco[18]). Sintomático es también , que a pesar de ser un partido que lleva en Catalunya muuuuchos anhos (que de nueva política no tiene nada) ni un ayuntamiento gobiernan. (Puede que San Esteve de Roures).

13. (Porque es el partido que representa todos los valores contrarios al nacionalismo) No lo dice de forma irónica, tranquilos, eso sería ser coherente. Antes de la llegada de Boks era el estandarte del nacionalismo espanholista, pero claro, nacionalismo es el de los otros, el mío de la bandera gigante y repetir Espanha hasta la náusea (mientras no aporto contenido) no es nacionalismo, es patatas.

14. (Porque es un partido de vocación europeísta) Bueno, primera verdad, 14 razones para decir una verdad. La pregunta sería: que Europa?

15. (Porque garantiza que ninguna comunidad se gaste dinero público en el independentismo) Pero qué va a grantizar? Si no gobierna en ningún sitio? Se refiere al independentismo andaluz? Por cierto esto es repetir (2) y (13) pero entiendo que a estas alturas se empiecen a acabar los argumentos originales.

16. (Porque siempre habla claro sobre sus posiciones en cualquier tema social sin mirar a otro lado: prostitución, drogas, gestación subrogada, etc.) Dejemos de lado que se quiera vender que Cs habla claro cuando es conocido por todos por su oportunismo (a.k.a Albert el líder de causas, y sino recordemos el 8M del anho pasado donde pasaron de estar radicalmente en contra[19] de la manifestación, a decir que la quería liderar[20]). Si, habla claro porque todo lo que sea abrir mercados es un si rotundo para esta gente, vientres de alquiler, drogas, ya tendrán tiempo para defendernos las bondades del trabajo infantil (tan defendidas en su tradición ideológica) o por qué no? la venta de órganos?

17. (Porque rechaza las políticas que excluyen que cualquier español pueda trabajar en otra parte de España por no conocer el idioma de la región) Recordemos que nos vendían (2), nos lo repite en (13), en (15) pero mientras nos dice que (8).

18. (Porque defiende una inspección educativa que evite cualquier tipo de adoctrinamiento) En fin, que decir... todo tipo de educación es hasta cierto punto "adoctrinamiento", la cuestión está en que sólo vemos "adoctrinamiento" cuando lo que se ensenha son elementos ajenos y no propios. Así ensenhar galego, euskera o catalá es adoctrinamiento, pero hacer concursos sobre el Rey entre los infantes no lo es...

19. ( Porque pide una mayor transparencia en el cupo vasco hasta que se pueda eliminar cuando haya una mayoría en el congreso) Ahondando más en el centralismo , a pesar de (2) , y nos profundiza lo dicho en (13) y sigue con el pico y la pala en el caladero de votos de Cs la confrontación entre ciudadanos del estado espanhol. Todo lo contrario de ese (8) tan idílico y falso que nos vendía.

20. (Porque defiende que cualquier español pueda anunciar sus ideas políticas en cualquier sitio sin represalias de ningún tipo dentro del marco de la ley) Salvo que sea Valtonyc[21], o Pablo Hásel, o La Insurgencia, o BoroLH, o César Strawberry, o Facu Díaz,en fin, salvo que no sea de su cuerda ideológica. Vaya, que es un invent maravilloso éste (20). Nunca ha alzado la voz en favor de estos perseguidos, y contra algunos como se ve en [21] ha querido querellarse.

21. (Porque defiende la despolitización de la justicia, una constante en nuestra democracia) Ah si? Como se posicionó respecto a los jueces del caso Alsasua? Y respecto a la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo?

22. (Porque defiende una gestión transparente y representativa de RTVE) Estrictamente a lo que aspira es a acabar con la TV pública, que a todo liberal se le hace el chirri pesicola con la posibilidad de vender lo público (mejor si es a unos amiguetes) pero decirlo abiertamente queda mas feo.

23. (Porque no está a favor de colocar a dedo indiscriminadamente a cualquier persona de su entorno cercano en las administraciones públicas sin la preparación necesaria) Ya se encargan de llevar a los incompetentes como Felisuco o Cantó o el propio Rivera en sus filas. Que de no tener preparación necesaria nos de clases "el dísicipulo de Kant"[22]...

24. (Porque desinflará las administraciones públicas) Que dicho sin enganhar es: porque quieren vender lo público a trozos (a 4 amigotes potencialmente) para obtener resultados cortoplacistas que pagaremos todos los currelas a medio y largo plazo. Porque las desfeitas de éste modelo y la desigualdad que genera (mejor explicado por Joseph Stiglitz en "The price of inequality", mejor de lo que yo pudiera hacer aquí) son ya de sobra conocidos y aún asi nos quieren vender la moto de que nos favorece. Me equivoco? Mirad a los paises escandinavos y el tamanho de sus estados, y repetidme el axioma de "+estado= -riqueza".

25. (Porque impulsará la transformación o el cierre del senado) Otra cierta, 2 de 25, no está mal. Nada diferente de lo q plantean otras fuerzas como Podemos.

26. (Porque estimulará y protegerá a los autónomos, emprendedores y startups) Habrá q verlo, mientras lo intereses de estos no se encuentren enfrentados a los de las multinacionales a las que representan y dónde tienen intereses. Veamos sino el enfrentamientoi Taxi-Uber y donde se posicionó Cs[23], con la gran mayoría de taxistas autonomos propietarios de un sólo vehiculo o con la multinacional precarizadora donde sus amigotes tenían muchas licencias en propiedad?

27. (Porque favorecerá la contratación en vez del despedido) El programa económico de la CEOE NUNCA, NUNCA , NUNCA va a estar a favor de los intereses de los trabajadores. Su modelo es de precarización y disminución de derechos laborales, pero si lo dices así no vende.[24]

28. (Porque eliminará el impuesto de sucesiones en toda España) ésta tambien es cierta, pero es parcial, parcial porque esto solo va en el interés de los poquísimos que se ven afectados por este impuesto (curiosamente sus amigos los más ricos, Que chorprecha!). La grandísima mayoría de trabajadores ya está exenta de su pago. Y eliminarlo favorece muchísimo más a los ricos y ultrarricos que a la minória de la llamada "clase media" afectada por dicho impuesto.[25]

29. (Porque está a favor de las energías renovables sin perjudicar al ciudadano en impuestos) Es posible, no le preocupan sin embargo el oligopolio electrico o del agua, porque senhalar a sus amigotes no es una gran idea.

30. (Porque tiene como objetivo disminuir el gasto público y la deuda externa) (24) es parte de esto, y es el programa liberal por definición, acabar con los servicios públicos y colateralmente con el contrato social, para a corto plazo tener buenos resultados económicos y dejar a las mayorías sociales al socaire del Moncayo. Para profundizar en esto,"Doctrina del Shock" de Naomi Klein o "Contrahistoria del liberalismo" de Domenico Losurdo.

31. (Porque respetará a las familias que ya recurrieron a la gestación subrogada) Es parte de (16), pero si, sabemos que el tema de comprar ninhos a Cs le gusta. Todo lo que sean nuevos mercados es fantástico, a pesar de que sean humanos el objeto de dicho mercado. Lo que tampoco nos cuenta es que en general son familias adineradas que lo hicieron vía granjas de mujeres en India[26] o Ukrania.

32.( Porque su presidente promete dar la cara ante cualquier situación irregular) Cuanto menos curioso afirmar esto cuando en esta semana se ha lavado las manos en cuanto a los fraudes en la elección de candidatos en las primarias[27], el presidente del mismo que tiene un expediente abierto por el Tribunal de cuentas (o lo tenía en Junio de 2018)[28].

33. (Porque eliminará los aforamientos) Ojalá. 3/33.

34. (Porque quiere cambiar el sistema electoral por uno más justo e igualitario) Siendo para ellos igualitario sinónimo de eliminar la representación regional exigiendo un mínimo del 3% de los votos[29]. Una cosa es la clara necesidad de reforma de los problemas existentes en la ley electoral y otra muy distinta es emplear esto como excusa para promover una medida teledirigida contra tus rivales políticos.

35. (Porque quiere garantizar la igualdad y la no discriminación por cualquier motivo en cualquier situación) Esta afirmacion es sonrrojante. En el MEJOR de los casos quiere garantizar la igualdad FORMAL, y sabemos que ni siquiera es así. O acaso le preocupan las diferencias en esperanza de vida entre los barrios mas ricos y mas pobres de Madrid[30]? Como puede vender esto mientras TODAS sus medidas económicas promueven el aumento de la desigualdad ECONÓMICA?

36. (Porque defiende un feminismo sin ideologías ni colectivos que se apropien de él) Soy muy fan de ésta. Sin ideología, pero cada vez que puede le apellidan liberal[31].El liberalismo debe de ser una omelette en vez de una ideología. Sin partidos que se apropien de él, pero se subieron al carro de forma oportunista tras el éxito del 8M de 2018. Es sencillamente sonrojante esta afirmación.

37. (Porque evitará y denunciará cualquier homenaje a bandas terroristas) Porque llamarle a todo ETA siempre ha dado muchos votos y le sirve para criminalizar al nacionalismo.

38. (Porque implantará una tarjeta sanitaria única para garantizar la igualdad de los españoles y el derecho a la salud) El derecho a PAGAR por la salud. Que pudiera parecer que le interesan los servicios públicos, pero no, lo que le interesa es venderlos.

39. (Porque impulsará un pacto nacional por la educación para evitar convertirla en un arma arrojadiza) La ha separado de (18) pero sabe que es lo mismo, y de nuevo entrelaza con sus ganas de evitar la diversidad cultural del estado espanhol , a pesar de (2).

40. (Porque quiere liderar la ayuda europea a Venezuela, país con vínculos sociales en plena emergencia política) Echaba en falta uno de los grandes hits de la política exterior de Cs. Concretamente la quieree liderar aumentando el numero de abrazos por minuto que da Albert en sus visitas a Venezuela cuando comienza la campanha electoral EN EL ESTADO ESPANHOL. Lástima que no tenga abrazos para Haiti, Siria o yemen que están en una situación mucho peor. O para los 40 millones de pobre que viven en EEUU, 18,5 de los cuáles viven en pobreza extrema (según la comisión de derechos humanos de la ONU en su informe de Diciembre de 2017).

41. (Porque reformará el sistema de financiación autonómica para evitar los privilegios al nacionalismo) Contradictoria con (15), si puede hacer (15) para que necesita (41)? y en la linea ya repetida hasta la saciedad del centralismo.

42. (Porque tramitarán leyes contra la precariedad laboral para acabar con la temporalidad) hahahahahha y afirmado sin sonrojo! Menudos bemoles!

43. (Porque su presidente dará ruedas de prensa de forma regular y normalizándolas) Como haga el mismo ridículo que con sus intervenciones en el parlamento o se dedique como en sus intervenciones públicas habituales a repetir Espanha , soy catalán y demás axiomas de poco vale.

44. (Porque tiene como preferencia la estabilidad antes de cualquier otra política (no repetir elecciones, pactos, sillones, etc.)) La estabilidad de quién, es la pregunta? de las personas que estan siendo deshauciadas a diario? de los desempleados para que sigan en su desempleo? de los trabajadores precarios para que sigan en la precariedad? El Lerroux de 2019 te vende estabilidad para justificar su oportunismo.

45. (Porque regenera la vida política y acaba con la endogamia en los partidos) Panteado en (1), contradictorio con (6) y con todos los políticos de PP y P(so)E que ha ido incorporando progresivamente. No se lo creen ni ellos.

46. (Porque evitará los gastos superfluos del gobierno) Afirmación tan amplia q cabe en ella desde el uso del Falcon, hasta el envio de Guardias Civiles a Catalunya parando por la corona. Anda q no es superfulo el gasto q supone mantener una institución medieval.

47. (Porque la casi total de sus afiliados mayores de edad tienen experiencia laboral en el sector privado) Si, como ya comentamos en Coca Cola y demás multis. Tiene tooooda la pinta q se van a preocupar muchisimo por lo público y que no van a aprovechar su acceso a lo público para beneficiar su labor en el sector privado.

48. (Porque garantizará una política migratoria sin bandazos) Bonita afirmación en la que cabe todo. Qué política migratoria? es tan amplia que vendría ya incluída en (44).

49. (Porque eliminará el uso propagandístico de las televisiones públicas) (22) ampliada, y ahbría que ver que entiende Cs por propagandistico.

50. (Porque garantizará que cualquier político acate la Constitución y las leyes acudiendo a la justicia si es necesario) Está tardando en denunciar a la policia política de Fernandez Diaz... será que otra vez (que chorprecha) sólo tiene en mente a políticos nacionalistas?

51. (Porque no permitirá ningún tipo de referéndum que solo sirva para satisfacer a los independentistas) Y dale perico al bombo con repetir la misma linea ideológica ad infinitum como si de cosas distintas se tratase, incluída en (13)

52. (Porque aplicará el artículo 155 de la Constitución de forma rotunda y sin demora cuando sea necesario) Incluida en (13), la turra.

53. (Porque garantizará la neutralidad ideológica en los espacios públicos de toda España) Me alegra oir que va a cabar con la publicidad comercial, con los simbolos franquistas y con la presencia de la religión católica en instituciones públicas. Oh , wait...

54. (Porque condenará cualquier acto violento independientemente de la ideología de sus víctimas) Salvo que sean deshaucios, salvo que sean perpetrados por fascistas. De nuevo INVENT. Lo que ha demostrado con su actuación es que condena aquello que le permite criminalizar al rival político e ignora las agresiones homofobas o fascistas. (Ya sin mencionar que se la suda que echen a gente de sus casas)

55. (Porque no ignorará al Defensor del Pueblo ante denuncias sociales) Veremos, 4/55

56. (Porque gobernará con partidos y personas que defienden la constitución) Me remito a (5). Pero vamos, claramente mentira. El estado de las autonomías esta definido en la constitución y está en un gobierno con Boks en Andalucía (y con unas ganas de q no puede de gobernar en espanha de su mano), la constitución solo le importa de forma selectiva.

57. (Porque escuchará las demandas e igualará los derechos y obligaciones de los diferentes cuerpos de seguridad del estado) Puede ser 5/56, todos lo llevan en sus programas asi que estrictamente no es un elemnto diferenciador.

58. (Porque es un partido que mira siempre al futuro lejos del guerracivilismo y del franquismo) Salvo cuando vota en el parlament de Catalunya para proteger el franquismo. Además que alguien me aclare donde esta la virtud de olvidar la historia y condenar al olvido a 120 000 ciudadanos que están en cunetas. Q resulta vergonzoso que encima se venda como virtud la voluntad de ignorar la historia. Pero bueno, "en las dictaduras hay cierta paz y orden".

59. (Porque no abusará, e incluso evitará, los decretos ley) Prometer es free, y no ha podido hacerlo, eso si no ha dudado en apoyar hasta el final mas deshonroso a un PP que gobernó a golpe de decreto ley. Pulpo como animal de companhia. 6/59

60. (Porque regulará la prostitución de forma clara sin dejarla en el limbo) Parte de (16), contradictorio con (36).

61. (Porque no subirá los impuestos a la clase media trabajadora evitando los impuestazos repentinos que repercutirían en los ciudadanos) De verdad queremos sacar a relucir el concepto político "clase media trabajadora" manejado por ciudadanos? por favor, no hagamos el ridiculo. Segun albert la clase media es aquella que ingresa mas de 10 000 euros al mes (de acuerdo a suposición respecto a los presupuestos de 2019). Cunatos trabajadores ingresan 10 000 euros al mes? Cs nos mea en la cara y pide que abramos mas la boca. La clase media trabajadora es una patranha.

62. (Porque frenará y pondrá los medios contra la corrupción en cualquier administración pública) Salvo en los pocos sitios donde gobierna , plagados de escándalos (y mira que son pocos) o manteniendo en el poder a los corruptos de todo signo.

63. (Porque acabará con la subida indiscriminada del precio de la luz) No se creen ni ellos que van a ir en contra de los intereses de las electricas. En el mejor de los casos eliminaran impuestos a estas disminuyendo la recaudacion del estado y aumentando las ganancias de estas.

64. (Porque dará una solución a taxistas y conductores de VTC sin pasar la pelota a las comunidades autónomas) Si, concretamente a los taxistas les dira que se vayan al carallo mientras promueve la precarizacion de la mano de Uber y el enriquecimiento de multinacionales extranjeras y de sus amiguitos propietarios de cientos de licencias VTC.

65. (Porque evitará las viejas recetas fracasadas: más impuestos, más gasto y más déficit) Para proponer recetas aún mas viejas y aún mas fracasadas, alguien dijo 1929? "La gran transformación" de Karl Polanyi o "Breve historia del liberalismo" de David Harvey, para quien quiera profundizar en el tema. Pero vender el liberalismo (o su version fánatica neo- que lleva haciendo estragos desde los 70), como recetas no fracasadas es cuanto menos absurdo.

66. (Porque uno de sus objetivos fundamentales es la disminución del paro y la creación de empleo) INVENT, movilizar las fuerzas productivas le resulta irrelevate. Que haya mucho paro le permite porecarizar el trabajo por la presion que imponen los desempleados en los salarios. A la CEOE se la suda el paro, lo que le importa es tener fuerza de trabajo baratita, y eso lo garantiza el desempleo.

67. (Porque no ignorará el derrumbe del turismo en España que no deja de caer desde el verano de 2017) 7/60, pero no tengo claro que ahondar en el modelo de pais de turismo sea lo que muchos espanholes quieren.

68. (Porque fomentará la confianza de nuestra economía ante inversores y la Unión Europea) Esto es otra forma de vender (44) y lo que creen que implica todas las medidas neoliberales ya mencionadas. Lo que no cuenta es la perdida de soberania que esto supone y los costes sociales y economicos que paga por ello la ciudadania espanhola.(Que son muy patriotas, pero a los espanholes q les jodan)

69. (Porque no se atrincherarán en las instituciones públicas) Han tocado pocas y de momento de Andalucia no les saca nadie, asi sea apoyando a un lado o al otro. Esto si mencionar Catalunya donde ya llevan un buen tiempo los mismos.

70. (Porque garantizará la igualdad en la educación en toda España) Contrario a (2) incluido al menos en (8) y (18) .

71. (Porque promoverá la gratuidad de los libros de texto) Me extranha, pero por qué no sonhar? 7/71

72. (Porque acabará con los indultos por motivos políticos o de corrupción) 8/72, no ha tenido posibilidad de hacerlo aún.

73. (Porque no dará un paso atrás ante la violencia machista) Desde cuándo Cs reconoce la existencia de violencia machista? Si hasta hace dos dias estaban con las fake news de las denuncias falsas y el drámita de los pobres hombres que ya no pueden maltratar a sus mujeres sin que les encarcelen?

74. (Porque mejorará la conciliación familiar) Porque en el paro conciliar no es un problema =)

75. (Porque favorecerá la natalidad) Pues ya me diras como! todas sus politicas se basan en enriquecer mas a los ricos, empobrecer mas a los pobres, precarizar mas,... y simultaneamente quieren que la gente tenga mas hijos? pero nos toman por tontos?

76. (Porque evitará las amnistías fiscales) Hahahaha, pero si llevan siendo absolutamente serviles respecto a la última, y los afectados por éstas son sus amiguetes, a quien quieren enganhar?

77. (Porque aumentará los recursos de Hacienda contra el fraude fiscal) No van a legislar contra aquellos a quienes representan y que son los maximos exponentes del fraude fiscal. Aumentar los recursos publicos va en contra de su posición liberal. Insisto, no pueden estar en misa y repicando.

78. (Porque implantará complementos salariares a las clases más pobres y pensiones más bajas) 9/78, con tal de que sus representados no paguen lo que tienen q pagar a sus trabajadores sin duda estan dispuestos a consumir recursos publicos ahciendo su labor.

79. (Porque impulsará un gran pacto nacional para el avance de la ciencia) 10/79 aunque absurdamente génerica e imprecisa.

80. (Porque promoverá la cooperación público-privada para estimular la creación de empresas científicas) Lo que tenía que haber desarrollado en (79), al menos parte de ello

81. (Porque promoverá una economía de empresa basada en el mérito y la calidad en lugar del continuismo y los derechos adquiridos) Vendehumo, como? Retorica fantástica pero sin explicar el cómo vacía y sinsustancia.

82. (Porque impulsarán un plan estratégico de transición energética que no repercutirá en más gastos y obstáculos para los ciudadanos) Muy fan de meter la medida económica estrella de Podemos, con el nombre calcao, como medida de Cs. Más fan aún si de hecho la han copiado y ahora la venden como suya (la praxis habitual de Cs, vaya)

83. (Porque impulsará un nuevo sistema de contratación estable e indefinido que proteja a los trabajadores, acabando con la precariedad laboral) Pimero está contra sus posiciones ifeologicas, segundo esta contra los intereses de aquellos a los que representa, tercero es contradictorio con las medidas que viene presentando desde que dieron el salto a escala nacional (como la patranha del contrato único)

84. (Porque impulsará un nuevo seguro contra el despido, con el cual el trabajador irá acumulando dinero en una cuenta durante toda su carrera profesional) El contrato único q promueven disminuye las indemnizaciones por despido.

85. (Porque premiarán a las empresas que despidan menos y penalizarán a las que abusen del despido) Eso quiero verlo! La CEOE autoimponiendose limites para la precarización y la explotación porque patatas.

86. (Porque impulsará un plan de choque contra el paro de larga duración) Colateral de (66).

87. (Porque mejorará la calidad de la sanidad creando un portal de transparencia sanitario nacional) y vendiendola a trozos, que es a lo que vienen.

88. (Porque desarrollará una ley para la muerte digna donde la única opción no sea el suicidio asistido, si no impulsando los cuidados paliativos y los derechos de las personas al final de la vida) 11/88

89. (Porque incrementará la inversión pública en la protección a la infancia hasta alcanzar la media de la Unión Europea) contradictorio con (65)

90. (Porque promoverá una universidad de mejor calidad y para todos) Contradictorio con (65), Cs nos vende que disminuye costes mientras aumenta costes, que su modelo es el liberalizador pero que aumenta la financiacion de los servicios publicos. Yo de verdad que no se como se puede de forma seria defender estos niveles de contradicción e hipocresía.

91. (Porque impulsará un pacto por las infraestructuras que no esté ligado a los ciclos legislativos) Que hay que garantizarle los ingresos a los amigotes de las constructoras, no vaya a ser que tito Floren pase fame.

92. (Porque impulsará un plan estratégico de turismo para captar nuevos segmentos del mercado turístico) Nos vende por segunda vez (67) esta vez un poco mas desarrolada.

93. (Porque impulsará la iniciativa legislativa popular reduciendo el número de firmas exigidas y el tiempo para considerarla en el congreso) Eso quiero verlo 12/89, aunque contradictorio con sus intereses.

94. (Porque está en contra de las pseudociencias o los movimientos antivacunas) Y el P(so)E, y Podemos y todo hijo de vecino....salvo la talegón y el PP.

95. (Porque se siente orgulloso y promueve los logros positivos de cualquier español de cualquier ámbito o región) Podía promover entonces el retorno de los 2.5M de espanholes que estamos en el extranjero, en vez de tanto congratularse por éxitos ajenos como si fueran propios. Que muchos cientificos (y no científicos) valorarían mas poder volver en condiciones dignas q no q se celebren sus logros de manera chovinista. Que ahora el chovinismo va a ser motivo de orgullo.

96. (Porque regenerará las instituciones colonizadas por el bipartidismo PP-PSOE) Tenías que haberla dejado para (100) para hacer un cirulo perfecto. Esto ya nos lo vendiste en (1). Lástima que no hayais regenerado nada y ya hayáis demostrado que estas dispuestos a apoyar a corruptos hasta el final ( "No me voy, me quedo, me voy a quedar" o Mariano) y q en cuanto tocais un minimo de poder tenéis corrupción para parar un AVE.

97. (Porque promueven el talento y la valentía, no la mediocridad y el sometimiento) Que diga esto el partido liderado por Albert Rivera, mayordomo del IBEX35, lamebotas del poder cuya mediocridad queda reflejada cada vez que abre el gaznate y transmite uno de sus archirrepetidos "lugares comunes" hace que esta afirmación merezca en el mejor de los casos sonrojo y en el peor indignación. El Maese Cunhado Rivera como epítome del talento.

98. (Porque quiere un gobierno que se parezca más a nuestra sociedad civil) Bien copiado de Podemos.

99. (Porque defiende el estado de las autonomías, un estado en la practica confederal) Whaaaaaaaaat????? Llevas dedicados del orden de 7 puntos a rajar contra el estado de las autonomias enmascarandolo en anti-nacionalismo y tienes la santa valentía de afirmar esto?? Pero estamos de conha?

100. (Porque es un partido abierto y sin complejos que está en continua renovación e innovación con iniciativas sociales y como protagonista la sociedad civil) Ha juntado (11) con (45) para vendernos un rebujito retórico que no dice nada y que encima no representa en nada a la realidad material.

A mayores:

Desmontando a Cs, Raglan, www.youtube.com/watch?v=v-jLZ5frT88

Operación Cs, Reportaje EITB, www.youtube.com/watch?v=1TLbvpIzNrI

EDITADO: Anhadiendo fuentes y corrigiendo ortografía.