10 Juegos de Rol perdidos para siempre

En este artículo se habla de diez juegos de rol españoles que hoy en día son imposibles de localizar ya que no existen copias digitales (o no están en la red). Son juegos de rol creados por autores españoles durante los años ochenta; alguno no llegó a publicarse y la mayoría lo hicieron de forma amateur, autoeditados en plan fanzine por su autor sin ninguna editorial detrás. Evidentemente, esto hizo que la tirada fuera muy pequeña.