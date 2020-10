1.810.680: La cifra de muertos que España debe evitar para no hacer del 'lo vamos a pasar todos' una realidad

Me ha sorprendido leer un artículo que no se mete en la batalla ideológica sino que va aportando datos y de forma coloquial va haciendo preguntas al lector que luego responde y, en mi caso, me ha hecho pensar. No me había parado a pensar en los datos de la pandemia, ni que uno de cada cuatro mayores de 70 años que coge el virus muere, o el dato de muertes si al final hay transmisión comunitaria en España o esto se puede extrapolar a cualquier otro sitio, que aunque así a simple vista parece abultado, si echamos cuentas pone la piel de gallina.