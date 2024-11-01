1.350 km sin enchufar ni repostar, así funciona el motor de MAHLE que cambia las reglas

China así lo ha querido. El futuro del automóvil no son los híbridos enchufables, ni los coches eléctricos alimentados por batería, sino una especie más moderna y eficiente, que son los eléctricos de autonomía extendida. Un sistema que se está potenciando con cada vez más soluciones en esta línea, y en la que también se han embarcado los alemanes de MAHLE.
| etiquetas: mahle , ev , híbrido , range extender
La mayoría de nosotros con 100km de autonomía eléctrica nos vale para las rutas diarias y luego con el motor de gasolina que genera electricidad a unas revoluciones optimas podemos llegar a cualquier sitio.
Con 100 kms yo tiro una semana y me sobra la mayor parte de las semanas.
Y tanto puede ser un extensor de autónomía como algo más interesante, fabricar un híbrido ligero con unas baterías para 150 o 200 km que permita volver a vender coches y no tanques
Es como si solo hubiera conexión mecánica motor a rueda en 5ª marcha de un coche convencional y el resto eléctrico cargándose del generador
De aquí a pocos años el eléctrico puro va a ser más barato que cualquier versión que lleve un motor de explosión, incluso con autonomías decentes.
Es algo más que el motor de la semana.
