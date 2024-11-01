edición general
1.350 km sin enchufar ni repostar, así funciona el motor de MAHLE que cambia las reglas

China así lo ha querido. El futuro del automóvil no son los híbridos enchufables, ni los coches eléctricos alimentados por batería, sino una especie más moderna y eficiente, que son los eléctricos de autonomía extendida. Un sistema que se está potenciando con cada vez más soluciones en esta línea, y en la que también se han embarcado los alemanes de MAHLE.

Peka #2 Peka
Estos si son el paso intermedio entre los de combustión y los eléctricos puros. Hasta que se consigan baterías baratas y con mucha capacidad.

La mayoría de nosotros con 100km de autonomía eléctrica nos vale para las rutas diarias y luego con el motor de gasolina que genera electricidad a unas revoluciones optimas podemos llegar a cualquier sitio.
lgg2 #5 lgg2
#2 Invento ya "viejo" pues ya ha habido anteriormente: Opel Ampera/Chevrolet Volt y BMW i3 Rex
#7 Joroñas
#5 venía a decir esto. Que habrá componentes novedosos, seguramente, pero que la idea tiene ya tiempo...
mmpulido #12 mmpulido
#5 Esos se han vendido de segunda mano como churros. El Rango extendido es una opción que nos vendría bien a muchísima gente, no sé por que las grandes marcas no han apostado más por ello...
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#2

Con 100 kms yo tiro una semana y me sobra la mayor parte de las semanas.
cosmonauta #1 cosmonauta *
Puede pasar desapercibido pero es un ejemplo de la tecnología híbrida de los próximos años que ya no serán térmicos con un motor eléctrico sino eléctricos con un motor de gasolina o range extender.

Y tanto puede ser un extensor de autónomía como algo más interesante, fabricar un híbrido ligero con unas baterías para 150 o 200 km que permita volver a vender coches y no tanques
#6 EISev
#1 el sistema de Honda en sus híbridos actuales es básicamente eso, el motor se enciende para cargar la batería híbrida, aunque aún se puede "conectar" a la rueda a través de una caja de cambios con una sola relación

Es como si solo hubiera conexión mecánica motor a rueda en 5ª marcha de un coche convencional y el resto eléctrico cargándose del generador
cosmonauta #8 cosmonauta
#6 Si. Honda es posiblemente de los que tiene un híbrido más eléctrico. Toyota también se dió cuenta de eso y por eso puso el segundo motor eléctrico en línea con el planetario.
perrico #10 perrico
Es el último clavo al que se agarran las petroleras para seguir metiendo tecnología obsoleta en un coche.
De aquí a pocos años el eléctrico puro va a ser más barato que cualquier versión que lleve un motor de explosión, incluso con autonomías decentes.
#3 Borgiano
El motor milagroso de la semana ha salido muy tempranero
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Una empresa europea que tiene su principal facturación en China, precisamente en uno de los sectores en que los chinos son líderes.

Es algo más que el motor de la semana.
cosmonauta #9 cosmonauta *
#4 Rectifico. Su facturación es global. Es el sres de negocio de estos motores donde son fuertes en China.

CC #3
