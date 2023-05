El rival de ChatGPT de China bloquea a los usuarios que preguntan sobre Xi Jinping y Winnie the Pooh

Publicado hace 1 hora por Vlemix a teknofilo.com

El chatbot impulsado por inteligencia artificial chino - llamado Ernie Bot - ha sido promocionado por el país como una alternativa mejor a los peligros que plantea el ChatGPT de OpenAI. Pero cuando Eunice Yoon, periodista de la CNBC, le preguntó durante una prueba «¿Cuál es la relación entre Xi y Winnie the Pooh?», no sólo no obtuvo respuesta, sino que el acceso al chatbot quedó inhabilitado. Desde 2017 está prohibida cualquier mención al oso de dibujos animados en las redes sociales chinas.