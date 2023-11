Irene murió en la cama

Publicado hace 15 minutos por KriMenTaL a huffingtonpost.es

Franco murió en la cama e Irene Montero no renovó su cargo al término de su legislatura. A esos efectos, sólo a estos efectos —cuidado, que os conozco— estoy comparando al exdictador y a la exministra. En política, no renovar al término natural de un mandato es como morir de viejo. No es lo mismo perder el cargo tras un cese o una dimisión que ver cómo se lo lleva el tiempo al cabo de cuatro años....