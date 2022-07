¿Qué significa que "todos somos Dios" en algunas religiones orientales? (ENG)

Publicado hace 39 minutos por B... a quora.com

“Dios” en el sentido tradicional de la palabra, no existe. Ese cuerpo de allá surge del mismo desconocido que un coche, o un árbol, o una manzana (la noción oriental de Dios como la energía básica subyacente del cosmos que se manifiesta como todas las formas). La piel del cuerpo no hace un borde, se une al medio ambiente (interactúa con el medio ambiente). La separación es de la mente y por lo tanto, ilusión. Este Dios no es un creador antropomórfico, sino que es mejor pensarlo simplemente como un potencial creativo infinito.