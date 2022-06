Publicado hace 30 minutos por Deckardio a intouch.news

Los animes deportivos siempre han sido muy populares. Te traen la emoción de los deportes junto con el valor de entretenimiento del anime. Hoy vamos a centrarnos en un deporte en particular: el voleibol (...) 8. ¡Zoku Attacker you! 7. Koygou Aika Volley Boys 6. Shoujo Fight 5. ¡Attacker you! 4. 2.43: Seiin Kouko Danshi Volley- bu 3. Harukana Receive 2. Ashita e Attack 1. Haikyuu!!