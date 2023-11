Publicado hace 45 minutos por Esteban_Rosador a cadenaser.com

El historiador y escritor Gonzalo Pontón, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor honoris causa por la Pompeu i Fabra: "Vivimos en un país donde el franquismo, en tanto que forma que adoptó el nacional catolicismo, continúa existiendo. Y a ello hay que sumar otra cosa muy española, la pereza infinita de pensar, y si no se piensa no se lee, y si no se lee, uno no se entera de nada. Y además las clases reaccionarias son partidarias de olvidar el pasado, olvidar la historia".