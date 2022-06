Publicado hace 54 minutos por doctoragridulce a fortheplanet.global

Sergio Gil, antropólogo social, restaurador y fundador de Restaurantes Sostenibles, presentó en Ibiza el ‘Decálogo: medidas indispensables para una restauración más sostenible’: «Hay que desmitificar que el omnívoro no es sostenible. Esto es absurdo. Tenemos que ir en la tendencia a reducir la proteína animal, pero no a eliminarla por completo de nuestra oferta. Quienes queremos seguir ofreciendo proteína animal no debemos ser criminalizados: hay una industria que está fomentando productos vegetales en base a una malísima alimentación».