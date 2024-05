Publicado hace 48 minutos por Ratoncolorao a lavanguardia.com

La estrella de Tiburón, Richard Dreyfuss, se ha convertido en protagonista de la polémica. El actor asistió a proyección retrospectiva de Tiburón en el que se suponía iba a contar anécdotas sobre la famosa película. No obstante, el intérprete sorprendió a los presentes haciendo comentarios de lo más incendiario, despotricando sobre temas como las personas trans, el colectivo LGTBIQ+ en general, el movimiento Me Too, las mujeres en general o la cantante y actriz Barbra Streisand.