Terapia Gestalt | ¿Es una Pseudociencia?

Publicado hace 1 hora por Ukchay a luismiguelreal.blog

La terapia Gestalt es una pseudoterapia de corte new age, descendiente del psicoanálisis, y que, por desgracia, todavía cuenta con adeptos que ejercen la noble profesión de la psicología.

En este artículo voy a resumir algunos de los principales argumentos contra la práctica clínica de la terapia Gestalt en psicología (que si no es científica, no es psicología).

Yo fui captado hace años, pasé por la formación de 3 años en psicoterapia Gestalt y la practiqué profesionalmente. Así que puedo criticar como estudiante, paciente y terapeuta.