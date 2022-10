El Radiotelescopio de Arecibo no será reconstruido

Publicado hace 25 minutos por rfc1149 a nature.com

La US National Science Foundation (NSF) ha tomado la decisión de no reconstruir el famoso Radiotelescopio de Arecibo. La NSF ha optado en su lugar por enfocarse en la educación, y se construirá en el lugar un centro de educación científico. Las instalaciones científicas que no se vieron afectadas por el accidente, como por ejemplo el radiotelescopio de 12 metros, o el sistema LIDAR para estudios atmosféricos, seguirán funcionando como hasta ahora, ya que no hay intención de cerrar las instalaciones.