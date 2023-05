No tengo déficit de atención pero 3 clínicas privadas me dijeron que sí y me recetaron medicación

Publicado hace 15 minutos por blodhemn a bbc.com

Un destacado psiquiatra del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido me conoció y concluyó que no tengo TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). Tres clínicas privadas me habían dicho que lo tengo y me habían ofrecido una potente medicación. Esta investigación comenzó al recibir el programa de la BBC Panorama un email de una madre preocupada: escribió para decir que, en su opinión, una clínica privada había diagnosticado demasiado rápido a su hija de 21 años y le había recetado fármacos potentes sin un seguimiento adecuado.