Publicado hace 56 minutos por enuffznuff a diariodeibiza.es

La red neuronal que nos permite soñar despiertos no existe en los monos. Los monos y las personas no piensan lo mismo cuando no hacen nada: la red neuronal que nos permite soñar despiertos no existe en primates no humanoides, como titíes o macacos, lo que puede explicar la evolución humana hacia el pensamiento abstracto.En un nuevo estudio publicado en Cell Reports, investigadores del CNRS de Francia han demostrado, por primera vez, que una de las redes cerebrales asociadas con habilidades cognitivas muy elaboradas en humanos, no existe de mane