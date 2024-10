El lento desarrollo de la nave rusa tripulada Oryol

Publicado hace 1 hora por ccguy a danielmarin.naukas.com

Desde la invasión de Ucrania el programa espacial ruso no está en sus mejores momentos, pero, pese a todo, los principales proyectos de Roscosmos siguen, en teoría, adelante. Hablamos de la nueva nave tripulada rusa Oryol (PTK-NP) y la estación espacial ROS. Roscosmos confirmó el pasado julio el plan de montaje de ROS, pero llevábamos más de un año sin noticias de Oryol, un elemento clave para la estación (obviamente, no tiene mucho sentido construir una estación espacial si no hay un vehículo que lleve tripulaciones).