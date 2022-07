¿Y si la investigación educativa fuera el caballo de Troya contra el profesorado?

Publicado hace 45 minutos por Tachy a xarxatic.com

Ayer leí un texto, titulado “The ideology of educational research”, publicado por David Tripp y que podeís encontrar aquí, en el que sugiere que existe una ideología tras toda investigación educativa cuyo objetivo es el de denigrar a los docentes en diferentes sentidos, desprofesionalizarlos y legitimar el control de su práctica docente por quienes no pisan el aula. Existe una tendencia a validar la investigación educativa, especialmente la que más se mediatiza, en la que siempre se incluye el “si algo no funciona es culpa del docente”