Publicado hace 39 minutos por Ratoncolorao a cadenaser.com

Hace algo más de cinco años, el estadounidense David Drewry salía de excursión junto a su burro Diesel por la región de Auburn (California). Sin embargo, en esta ocasión hubo algo que asustó al burro, lo que provocó que este saliese escopeteado a toda velocidad. A pesar de que se pasó varias semanas tratando de encontrar al animal no consiguió dar con él. Cinco años más tarde, la familia ha vuelto a saber de él. Y no solo no ha muerto sino que ha sido adoptado por una manada de alces que desde entonces se ha convertido en su familia.