La gravedad aumenta según nos acercamos al núcleo terrestre

Publicado hace 37 minutos por Thornton a nationalgeographic.com.es

¿Cuál es el lugar del planeta con mayor gravedad? ¿Sabías que no pesas lo mismo en todos los puntos del planeta? Dependiendo de la zona en la que te encuentres, la báscula puede llegar a variar en casi un 0,7 %. Es decir, si en un lugar pesas 100 kg, puede que en otro diferente, la báscula marque 99,3 kg. Y no, no es cuestión de que tú hayas adelgazado o de que la báscula esté estropeada. La explicación se encuentra en la fuerza de gravedad.