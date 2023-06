Géneros en juego: "Ser deportista y decir que eres trans da mucho miedo"

Publicado hace 1 hora por liztorra a rtve.es

Casos como el de la nadadora Lia Thomas o el de Laurel Hubbard, primera atleta transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos, han abierto el debate. En el aire, una pregunta: ¿Las mujeres transgénero tienen ventaja? Hasta el momento no hay estudios rigurosos al respecto como para aventurarse a dar un sí o un no. “Lo que sí sabemos es que si el proceso de hormonación comienza antes de la pubertad no habría ventaja alguna al no estar expuestos a la testosterona”. Así nos lo explica Gilberto Pérez, endocrino experto en medicina transgénero.