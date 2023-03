Descubierta en Mallorca una nueva especie de Legionella: 'Legionella maioricencis'

Publicado hace 59 minutos por exexexexmeneante a europapress.es

La nueva especie fue aislada por primera vez en 2012 por Biolinea Int. en un muestreo rutinario de agua en un hospital de Mallorca, y es la primera que se descubre en España, un hallazgo que ha sido publicado recientemente en la revista científica International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Aunque no se han detectado infecciones en ser humano tiene factores de virulencia para hacerlo así como sería resistente a betalactámicos incluyendo monobactames.