¿Cuál es el propósito de la masturbación? Ahora los científicos tienen una explicación evolutiva

Pese a que autosexualidad o masturbación es un comportamiento ampliamente extendido en todo el reino animal y particularmente frecuente en los primates, las investigaciones sobre este comportamiento y su historia evolutiva siempre han sido escasas y poco profundas.

Ahora, no obstante, una nueva investigación publicada en la revista Proceedings of The Royal Society B bajo el título The evolution of masturbation is associated with postcopulatory selection and pathogen advoidance in primates ha encontrado que la masturbación podría tener un propósito evolutivo.