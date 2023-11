Publicado hace 1 hora por senfet a notasdeprensa.org

Así ha funcionado la ciencia durante el último medio siglo: algunos científicos descubren un tratamiento para el cáncer, otros investigadores comprueban si los datos son correctos y los resultados finales se publican en un estudio en una revista científica. Si no se publica, no es ciencia. Sin embargo, el sistema ha cambiado en los últimos años. Ya no son los lectores quienes pagan por leer los estudios, sino los propios autores quienes pagan para que sus investigaciones se publiquen en revistas digitales abiertas a todos.