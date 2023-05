Captan la aparición de ‘Alvin’, un oso hormiguero albino extremadamente raro en Brasil

Publicado hace 11 minutos por felpeyu2 a ngenespanol.com

Sucedió en un rancho de Mato Grosso do Sul, un estado al sur de Brasil. Mientras un equipo de investigadores del Anteaters and Highways Project (AHP) hacía una evaluación de rutina en la zona, los especialistas se encontraron con algo insólito: un oso hormiguero albino bebé estaba aferrándose a la espalda de su madre. No sólo eso: es el único que se ha reportado vivo en todo el planeta hasta ahora.



La institución se ha dedicado por décadas a investigar los casos de choque entre la especie y vehículos en la carretera. Fue así que detectaron a e