Sí, el cambio de hora afecta a tu salud

En el año 1996 la revista médica New England Journal of Medicine mostró un aumento del 8% en los accidentes de tráfico al día siguiente del cambio horario.

“los cambios genéticos que se producen en el cuerpo y los factores ambientales pueden hacer que nuestros ritmos circadianos y el ciclo natural de luz y oscuridad no estén sincronizados, lo que puede conllevar trastornos del sueño que, a su vez, pueden conducir a otras condiciones de salud crónicas, como obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional”