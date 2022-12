Publicado hace 1 hora por NoEresTuSoyYo a phys.org

Las simulaciones de millones de "universos" generados por computadora revelaron que los agujeros negros supermasivos crecen al mismo ritmo que sus galaxias anfitrionas. Esto se sospechaba desde hace 20 años, pero los científicos no habían podido confirmar esta relación hasta ahora. Se ha publicado un artículo con los hallazgos del equipo en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.