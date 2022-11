Agresión linda, cuando ver imágenes adorables te pone violento

Publicado hace 1 hora por Virusaco a hipertextual.com

¿Alguna vez has visto un cachorrito y has sentido unas ganas irrefrenables de golpearlo o espachurrarlo? Si la respuesta es un no, bien por ti. Si es un sí, en realidad no eres tan raro como piensas. De hecho, es un pensamiento tan común que ha sido ampliamente estudiado por la ciencia bajo la denominación de “cute agression” o, en español, “agresión linda”.