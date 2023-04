Publicado hace 20 minutos por cd_autoreverse a lavozdegalicia.es

El piloto de ralis Pepe López ha anunciado que abandona el Supercampeonato de España por no disponer de más puntos en su carné de conducir. «Durante el tramo de reconocimiento del tramo de test previo al Rally Sierra Morena, la Guardia Civil me paró y me comunicó que tenía consumido el saldo de puntos de mi carné de conducir», explicó el tres veces campeón nacional. Parece ser que es por alcoholemia