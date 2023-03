Tito Berni se defiende: "No voy a clubs de alterne, no hago comilonas y no consumo drogas"

Publicado hace 2 horas por pablisako a ondacero.es

También acusó a Navarro Tacoronte de intentar salvarse a sí mismo salpicándole a él: "Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice 'vente que quiero presentarte a unas amigas'. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente".