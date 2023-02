Sobre Joana Sanz y Dani Alves: "Si se queda con un agresor, mal, si se va, mal. Todas lo hacen mal"

Publicado hace 29 minutos por Ratoncolorao a spanishrevolution.net

“Si se queda con un agresor, mal, si se va, mal. Si la víctima no denuncia, mal, si denuncia, mal. Todas lo hacen mal, pero él ‘ya veremos, de momento no se sabe, ya veremos qué dice el juez porque claro…’. Esperemos que no pase como cuando sentenciaron formalmente a los de La Manada y también fue una mala decisión, porque claro, parece que todo el mundo lo hace mal excepto los violadores, eh, amigos?”