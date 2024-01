Publicado hace 29 minutos por azathothruna a lasexta.com

Texas es una banda escocesa, pero su vocalista y líder, Sharleen Spiteri proviene de una familia de inmigrantes, algo que ha supuesto para ella "tener una vida sin límites", dice, por haber crecido entre culturas diferentes. La cantante cuenta que su padre llegó con apenas seis o siete años a Reino Unido y ese fue un momento muy difícil porque "él y sus hermanos y hermanas eran diferentes. Venían de Egipto y fue realmente extraño", indica, y añade: "No he crecido en la típica familia británica. He recibido una educación muy abierta, ...