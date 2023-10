Publicado hace 1 hora por Pixmac a espanatimes.com

El TSJCV ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta por la Consejería de Justicia a una psicóloga que trabajaba en la Oficina de atención a las víctimas de violencia de género de Xátiva (Valencia). Según relata la sentencia, la funcionaria atendía a una presunta víctima de violencia de género que se mostraba reticente a presentar una denuncia cuando pronunció la siguiente frase en presencia de la mujer y sus hijos: «si no va a declarar salid de aquí, si no declara no tiene derecho a estar aquí y por mí como si la matan».