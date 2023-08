"Lo sabes y mientes": Pilar Rahola, enfurecida, para los pies a Esperanza Aguirre en 'Todo es mentira'

Publicado hace 15 minutos por jctarin a elconfidencial.com

Tras un rifirrafe por Vox a cuenta de la salida de Ivan Espinosa de los Monteros, Esperanza Aguirre ha cargado contra Carles Puigdemont: "Pero, por favor, si es un fugitivo de la justicia, que salió huyendo en el maletero de un coche". Esta última afirmación no le ha gustado nada a Pilar Rahola: "No es cierto, hace mucha gracia, pero no es cierto. Lo sabes y mientes. Llevas toda la vida mintiendo, pero esta ya es gorda", le ha espetado Rahola a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.