Rosalía gana un Grammy con un álbum totalmente degenerado, pornográfico y demoníaco. Por Javier Navascués

Aparentemente una gran noticia, el triunfo mundial de una cantante española, si no fuera por el tipo de música que hace esta tipa, totalmente degenerado, pornográfico y demoníaco, sí demoníaco por su estética del averno y por su obscena sensualidad.No quiero caer en puritanismos de Flanders, ni en devociones de almíbar sansulpicianas, pero los videoclips de esta muchacha son una auténtica guarrada, una cerdada lasciva, que hay que quitar al primer segundo, más bien no habría nunca que verlos si no te saltasen o mejor dicho te asaltasen el alma