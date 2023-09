Puigdemont, el pesado que surgió del calor

Publicado hace 1 hora por senador a elpais.com

[...] me he acordado al ver otra vez a Puigdemont surgiendo del frío, descongelado con los calores y las elecciones, que vuelve con su aburridísima épica. Creo que no soy el único cuya única reflexión es: por favor, otra vez no; hagan lo que sea con tal de no volver con este tostón sideral. Algunos han estado en la cárcel, todo hemos pasado una pandemia, hay una guerra... Al resto del mundo todo esto tuyo le da igual. También se podrían aplicar medidas de gracia a todos menos a Puigdemont, como responsable del desastre, a ver qué pasa.