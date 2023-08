El PP destituye al policía local de Palma que publicó la bandera LGTBI en las redes del cuerpo: “Ha sido una decisión política”

Publicado hace 51 minutos por nereira a eldiario.es

El PP destituye de su puesto al trabajador que gestionaba el perfil del cuerpo policial en redes sociales y que publicó la bandera LGTBI como avatar de dicho perfil. Pepe Castro, el policía afectado, ha revelado a este diario que esta destitución se ha efectuado a través de una “decisión política” y sospecha que también ha podido tener que ver con su “compromiso ideológico con la izquierda”. “No he conocido vacaciones, no he conocido días libres y siempre he estado atendiendo a las redes sociales. No hice nada que no se me ordenara hacer”