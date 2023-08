El PP apuesta por presionar a los críticos del PSOE tras asumir el portazo del PNV y la dificultad de atraer a Junts

Publicado hace 1 hora por tremebundo a elpais.com

La estrategia de intentar una investidura sabiendo que no prosperará tiene riesgos a los que no es ajeno el PP. Para empezar, los populares ya han caído en la contradicción de defender ahora que es posible hablar con Junts per Catalunya, después de haber cargado contra el PSOE por “negociar con un prófugo de la justicia”, en referencia al expresident Carles Puigdemont, líder de ese partido. Lo mismo a lo que ahora no se niega Feijóo.