Publicado hace 33 minutos por BoosterFelix a 20minutos.es

Su dueño había estado habitando ilegalmente en la vivienda, de la cual ya se había marchado, dejando al can. El perro estaba en el trastero amarrado a una cuerda de un metro, y no se le había dado comida ni agua a lo largo de todo ese tiempo. La policía recibió una llamada informando de que existía un can abandonado en un espacio anexo a un inmueble. Al personarse, el propietario indicó que el responsable del animal había estado habitando de forma ilegal en la vivienda, de la cual ya se había marchado, dejando en el trastero al perro.