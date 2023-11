Publicado hace 34 minutos por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

«Vamos, como si estuviera en un aeropuerto, no me han mandado quitar la chaqueta de milagro a la entrada. Me han pedido identificación y DNI, les faltó, como digo, pedirme quitarme la chaqueta y sacar las llaves. Quiero resaltarlo porque en los 10 años que llevo viniendo no he recibido este trato en la vida», ha dicho la Fiscal.