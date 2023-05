Publicado hace 1 hora por Miguel.Lacambra a publico.es

Los candidatos de Podemos-IU-AV en Madrid a la Asamblea y el Ayuntamiento, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, reconocen los "malos resultados" de la coalición y piden "unidad" a la izquierda transformadora. La candidata a la Asamblea de Madrid ha hecho un llamamiento a la unidad de la izquierda, y ha insistido en que la unidad debe estar impulsada por el "motor Podemos". "Veo con preocupación cómo la democracia está herida de muerte, ha habido medios en los que no he salido nunca, nunca me han sacado una declaración",ha denunciado Sotomayor