Kiev no dispone de recursos ni de personal para continuar la lucha contra Rusia, ha afirmado Rajmund Andrzejczak Las pérdidas de Ucrania en el conflicto con Rusia deberían contarse "por millones", ha afirmado el ex jefe del Estado Mayor polaco, Rajmund Andrzejczak. Kiev "está perdiendo la guerra" y no dispone de recursos para mantener la lucha contra Moscú, añadió. En una entrevista concedida el lunes a la emisora Polsat, el general retirado describió la situación del campo de batalla ucraniano como "muy dramática" e ....