Uno de sus componentes cruciales no tiene nada que ver con comida. Y es que la mediterránea no es precisamente una dieta, es una forma de comer de manera que se extiende más allá de una lista de alimentos. No se trata solo de qué comes, sino también de cómo y con quién lo haces. Un estudio da las claves: comer con familiares y amigos (convivencia); ejercicio acompañado (paseos), reuniones con familiares y amigos (hábitos sociales) y dormir (de noche y siestas, descanso). En definitiva, es el estilo de vida (no los alimentos por si mismos)