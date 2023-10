Publicado hace 1 hora por Dragstat a infobae.com

La Organización de Naciones Unidas es ineficaz y no logra dar solución a los principales conflictos a nivel mundial, pero es el único mecanismo existente en la actualidad, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.Peskov comentó así las críticas expresadas la semana pasada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, contra el Consejo de Seguridad de la ONU, al que acusó de ser ineficaz y no haber cumplido "una vez más" con sus obligaciones al no frenar el incremento de la escalada del conflicto palestino-israelí.