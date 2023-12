Publicado hace 39 minutos por nereira a publico.es

Pero, el de Bruselas no es el único de los tres frentes que el PP abrió contra la amnistía —Europa, protestas en la calle y poder autonómico— que no está saliendo tan bien como esperaban. Su poder de convocatoria para lograr manifestaciones multitudinarias ha menguado, reconocen distintos barones territoriales y otras fuentes del partido. "Lo que el día 12 fue fácil ahora no lo es, nos cuesta llenar autobuses ", apunta un presidente autonómico del PP.